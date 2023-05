Elisa, morta a 27 anni dopo un incidente in moto

E' morta all'ospedale Niguarda di Milano dove giovedì sera, dopo un terribile incidente in moto a Bovisio Masciago, era stata trasferita in ambulanza, in codice rosso. Non ce l'ha fatta Elisa Mazzucchelli, 27 anni, residente a Cislago in provincia di Varese. La ragazza, ex studentessa dell'Itas di Limbiate, l'istituto tecnico-agrario, era in sella a bordo di una Honda Cbr insieme al fidanzato, anche lui 27enne. Anche il ragazzo era rimasto gravemente ferito nel sinistro avvenuto lungo la Monza-Saronno pochi minuti prima della mezzanotte di giovedì.

La dueruote si è scontrata contro un'auto che viaggiava davanti. L'impatto è stato violento e i due ragazzi in sella dopo l'urto contro il veicolo sono stati sbalzati a diverse decine di metri di distanza. Gravissime le loro condizioni: sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con tre ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso. Il conducente della moto era stato trasferito d'urgenza in elicottero all'ospedale di Varese mentre la 27enne che era in sella come passeggera sulla dueruote era stata accompagnata in ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano. E qui Elisa Mazzucchelli, a causa delle gravi lesioni, è morta. Lungo il tratto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Desio che si sono occupati dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo quanto al momento emerso la moto sarebbe finita contro l'auto che la precedeva.

"Bruttissime notizie: la nostra Elisa Mazzucchelli ha avuto un incidente in moto con. Purtroppo lei non ce l'ha fatta. Non ci sono parole, solo un dolore profondo" si legge in un post di cordoglio da parte degli ex alunni dell'istituto brianzolo. "La vita è stata decisamente ingiusta e ingrata con te, un fiore non può essere reciso a soli 27 anni" scrive qualcuno sui social ricordando la giovane.