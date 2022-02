Fabio, il 53enne morto un mese dopo un terribile incidente in auto

Non ce l'ha fatta Fabio Comi, 53 anni. L'uomo era rimasto ferito in seguito a un grave incidente stradale avvenuto lo scorso 30 gennaio quando la Panda che guidava era finita contro il guard rail lungo la strada provinciale 13 Monza-Melzo, all'altezza di Agrate Brianza. Il 53enne, commerciante di Lomagna, nel Lecchese, era stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza dove era stato ricoverato. A distanza di quattro settimane poi il decesso.

L'incidente

L'incidente era avvenuto nel pomeriggio di domenica 30 gennaio ad Agrate Brianza. Pochi istanti dopo le 15 lungo la strada provinciale Monza-Melzo, Sp13, all'altezza dell'intersezione con via Archimede l'auto con al volante il 53enne si è schiantata contro il guard rail, probabilmente dopo aver perso il controllo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme a un'ambulanza e un'automedica inviate dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza che hanno soccorso l'uomo: il 53enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

I rilievi per accertare la dinamica dello schianto erano stati affidati ai carabinieri della compagnia di Vimercate. Per liberare il conducente dal mezzo i pompieri hanno dovuto tagliare le lamiere del veicolo e l'intervento è durato un paio d'ore. Poi la corsa a sirene spiegate verso l'ospedale dove a distanza di settimane il 53enne è deceduto.