"Ciao Carlo", fiori bianchi sull'asfalto che si è portato via il 19enne: l'addio dei compagni

I mazzi di fiori nel punto in cui mercoledì pomeriggio è deceduto il giovane studente e il biglietto dei compagnia di classe: "Riposa in pace"

Rose, tulipani e tanti altri fiori. Tutti bianchi. E un biglietto scritto dai compagni di classe per salutare Carlo che mercoledì pomeriggio proprio in quel tratto di strada, mentre tornava a casa da scuola sulla sua moto, ha trovato la morte. "Ciao Carlo... Riposa in pace" firmato la 5TA e un cuore disegnato a penna sul cartoncino a cui gli studenti hanno affidato un messaggio d'addio. Poche parole vere e sincere dopo aver appreso con sgomento del tragico incidente che nei giorni scorsi è costato la vita al ragazzo.

Carlo De Rosa, 19 anni, frequentava l'ultimo anno dell'istituto Floriani di Vimercate e a breve avrebbe dovuto affrontare l'esame di maturità per il diploma. Anche la scuola si è stretta attorno al dolore della famiglia per la perdita del ragazzo. Giovedì mattina, come disposto dal dirigente Daniele Zangheri, tutte le classi hanno osservato un minuto di silenzio e la campanella per dire addio a Carlo è suonata un po' più a lungo.

Il tragico incidente a Monza

L'incidente che non ha lasciato scampo al 19enne monzese si è verificato mercoledì intorno alle 14 a Monza. Il giovane centauro stava percorrendo via Alfieri diretto verso il centro città quando - secondo una prima ricostruzione del sinistro - avrebbe perso il controllo della moto - una TM 530 - per cause in corso di accertamento. All'altezza del semaforo all'incrocio con via Ferrari la moto avrebbe deviato verso destra fino a urtare il cordolo dell'aiuola che separa la pista ciclabile dalla carreggiata.

Nell'urto il 19enne sarebbe stato sbalzato dalla sella e sarebbe caduto sull'asflato a metri di distanza. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Monza che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro che al momento sembra non aver coinvolto altri veicoli. Adesso ai piedi di un albero vicino al punto in cui "Carlito" ha trovato la morte ci sono mazzi di fiori e messaggi da parte di chi con il 19enne ha condiviso risate, sorrisi e pezzi di vita.