Fiori, lacrime e una carovana di moto per ricordare Fabio e Manuel, morti a Monza in un incidente

All'incrocio tra viale Cesare Battisti e via Rossini dove ieri disseminati sull'asfalto c'erano pezzi di lamiera e un via vai di soccorsi adesso ci sono i fiori, lacrime e silenzio interrotto solo dal rombo dei motori delle dueruote che, con il sindaco Paolo Pilotto ad aprire la carovana di centauri, sabato pomeriggio ha voluto raggiungere il luogo del sinistro per ricordare le due vittime del tragico incidente di venerdì. A perdere la vita nello schianto che ha coinvolto due moto e un Range Rover sono stati Manuel Montella, 37 anni, di Bovisio Masciago, e Fabio Castelli, 55 anni.

A organizzare il momento di raccoglimento è stato il municipio, su volontà del sindaco che ha preso parte all'iniziativa e ha raggiunto in sella insieme agli altri motociclisti il luogo del sinistro. In viale Cesare Battisti anche la moglie e i figli di Fabio Castelli, molto conosciuto in città perchè direttore amministrativo delle scuole parrocchiali di San Biagio e impegnato nel volontariato come membro della sezione di Monza della Croce Rossa.

All'iniziativa che si è conclusa con un momento di raccoglimento e con la deposizione di fiori sul luogo dello schianto ha preso parte anche la CRI di Monza e hanno dato la loro adesione anche il Moto Club Monza e il Vespa Club Monza. Il sindaco, scosso per quanto acacduto, ha ricordato che è il primo incidente con due vittime in città dopo 35 anni. Intanto proseguono le indagini per far luce sul tragico incidente e accertare le responsabilità.