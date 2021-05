Tragico incidente in moto ad Arcore, Francesca muore a 31 anni

E' Francesca Fumagalli, 31 anni, di Casatenovo, la donna che nella notte di domenica è morta dopo essere rimasta vittima di un tragico incidente stradale ad Arcore mentre viaggiava a bordo della moto condotta dal marito che in via San Martino ad Arcore si è scontrata con un'auto. Mamma di due bambini piccoli, è deceduta dopo il trasporto d'urgenza in ospedale a Vimercate: troppo gravi le ferite riportate in seguito al sinistro.

L'incidente

Il sinistro è avvenuto sabato 8 maggio ad Arcore lungo via San Martino a pochi passi dalla Rovagnati. Secondo quanto al momento ricostruito a scontrarsi sarebbero stati una Cinquecento XL condotta da un ragazzo di 29 anni di Lissone e il motociclo Bmw su cui viaggiavano la 31enne e il compagno di 37 anni che pare provenisse dalla direzione opposta all'auto.

Subito dopo lo schianto in via San Martino si sono precipitati i soccorsi con un'ambulanza e automedica in codice rosso insieme ai carabinieri della compagnia di Monza che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente.

Denunciato il conducente dell'auto

Il 37enne di Casatenovo è stato trasportato in codice rosso in ospedale al San Gerardo di Monza mentre la donna è stata trasferita a Vimercate e in ospedale è morta poco dopo. Il conducente dell’autovettura è stato denunciato per omicidio stradale.