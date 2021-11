"Foza Johnny, sbrigati a recuperare": il post di Nibali al suo manager rimasto vittima dell'incidente sull'A4

"In questi due giorni ho fatto tanta fatica a metabolizzare e accettare ciò che è successo, in alcuni momenti sono rimasto nel silenzio assoluto. Ogni parola sembra superflua ma voglio soltanto dirti Forza @johnny_carera , sbrigati a recuperare … ci attendono tante nuove sfide".

Questo il messaggio che il campione di ciclismo Vincenzo Nibali ha postato sul suo profilo Facebook. Un incoraggiamento al suo manager Johnny Carera che venerdì sera è rimasto gravemente ferito in un incidente sulla A4. Il manager, 56 anni, conosciuto e amatissimo nell'ambiente del ciclismo, è rimasto vittima di un terribile incidente.

Stava ritornando a casa a Bergamo dopo una festa di un fan club quando sull'A4, all'altezza di Agrate, si è trovato di fronte a un camion che arrivava contromano. L'impatto è stato inevitabile e violentissimo. Carera è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Niguarda dove è ancora ricoverato in Terapia Intensiva.

Il camionista, un 42enne di origine ucraina, è rimasto illeso. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per l'articolo 590 bis del Codice della strada (lesioni personali stradali gravi o gravissime). Nel frattempo la Polstrada di Seriate, intervenuta sull'incidente, sta ancora attendendo i risultati degli esami del sangue per accertare l'eventuale assunzione di alcol da parte del camionista.

Tante le dimostrazioni di affetto e di incoraggiamento giunte in questi giorni sulla pagina Facebook del manager sportivo.