Violento frontale tra 2 auto: feriti trasferiti in ospedale

Paura nel primo pomeriggio a Lentate sul Seveso per il violento frontale tra 2 auto. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 21 ottobre in via Italia dove due auto si sono scontrate frontalmente. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi.

Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate le ambulanze e l’auto medica. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Lentate sul Seveso e i vigili del fuoco. È stata inviata l'APS (Autopompa serbatoio) dal distaccamento di Lazzate e in suo supporto il carro fiamma del distaccamento di Seregno, mezzo attrezzato appositamente per incidenti stradali.

Fortunatamente le condizioni dei 2 feriti – un uomo di 36 anni e una donna di 42 anni – sono apparse meno gravi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. I feriti sono stati trasferiti entrambi all’ospedale di Desio, in codice giallo. Spetterà agli agenti della polizia locale ricostruire l'esatta dimanica dell'incidente.