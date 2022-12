Frontale nella notte di Natale: tre persone finiscono in ospedale

Frontale stanotte a Carate Brianza. Era passata da mezz'ora la mezzanotte quando in via Giotto c'è stato uno scontro frontale. Da quanto riferiscono i carabinieri intervenuti sull'incidente un uomo di 48 anni originario di Mariano Comense e residente a Giussano a bordo della sua Mini Cooper mentre sta percorrendo la via Giotto – per motivi ancora al vaglio degli inquirenti - ha invaso la corsia opposta schiantandosi contro una Toyota Auris che stava sopraggiungendo. Sull'auto un uomo di 59 anni di Carate Brianza che viaggiava insieme alla moglie.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi: sul posto i carabinieri di Carate Brianza e i sanitari del 118. Il 48enne è stato trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo, i due coniugi all'ospedale di Desio in codice verde. Sulla dinamica e sulle cause dell'incidente stanno effettuando verifiche i carabinieri.