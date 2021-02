Incidente a Monza, furgone perde controllo e si schianta contro le auto in sosta

Il sinistro nella mattinata di martedì 2 febbraio in via Borgazzi. Sul posto per i rilievi la polizia locale

Un furgone che perde il controllo e diverse auto in sosta danneggiate, tra cui una completamente devastata dallo schianto. Incidente martedì mattina a Monza, in via Borgazzi all'altezza del civico 47, a poca distanza dall'imbocco delle tangenziali.

Secondo quanto al momento emerso, intorno alle 5.30, il conducente di un furgone - un sessantenne monzese - avrebbe perso il controllo del mezzo mentre guidava nel tratto in direzione del centro città, per cause in corso di accertamento. Il veicolo avrebbe colpito prima una una utilitaria che nell'urto è stata proiettata in avanti, andando a finire contro altre due auto in sosta fino a fermarsi sul marciapiedi contro un cartello. Nel sinistro non risultano feriti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del comando di Monza che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e gli addetti del Soccorso Stradale Agliata di Monza che si sono occupati del recupero dei mezzi incidentati per liberare la carreggiata.

FOTO - L'incidente in via Borgazzi