Furgone contromano in autostrada fa incidente con diverse auto: un ferito grave al San Gerardo

Il devastante impatto frontale che distrugge una macchina e un furgone contromano, lo stridio degli pneumatici delle altre auto che frenano di colpo e le sirene dei mezzi di soccorso. Incidente sull'Autostrada A4 Milano-Torino nella notte tra giovedì e venerdì: alcune auto - quattro secondo una prima ricostruzione - e un furgone si sono scontrati nel tratto tra la barriera Ghisolfa - Rho e Arluno, in direzione del capoluogo piemontese. Lo riferiscono i colleghi di MilanoToday. Nello schianto sono rimasti feriti due uomini di 39 e 47 anni, uno è stato trasportato in codice rosso al San Gerardo di Monza, l'altro in giallo a Legnano.

Tutto è successo intorno alla 1 all'altezza di Cornaredo (Milano), come riportato dall'Azienda regionale di emergenza urgenza (Areu). L'impatto è avvenuto al centro della carreggiata, tanto che il furgone è stato trovato sulla prima corsia, mentre le lamiere contorte del taxi - l'auto che ha avuto la peggio - si trovavano sull'ultima corsia di sorpasso (la quarta). L'esatta dinamica dell schianto è al vaglio della polizia stradale, sul posto per i rilievi, durati tutta la notte.

Secondo una primissima ricostruzione sembra che il conducente del furgone, che pare procedesse contromano, si sia schiantato contro un taxi e altre tre auto. Dopo aver provocato l'incidente, l'uomo sarebbe fuggito a piedi. Non molto dopo, stando al report dei vigili del fuoco, sarebbe stato ritrovato nei campi in stato di veglia. Rispondeva alle domande ma sembrava non ricordare l'evento.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e due automediche in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. I pompieri hanno estratto dalle lamiere contorte i feriti, che sono stati trasportati negli ospedali di Monza e Legnano. Nel frattempo, per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, sono state chiuse al traffico alcune corsie. Sull'arteria si sono formate code per oltre due chilometri, la situazione è tornata alla normalità con le prime luci dell'alba.