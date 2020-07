Incidente in Valassina, furgone si ribalta: lunghe code mercoledì pomeriggio

Un furgone ribaltato in mezzo alle corsie e lunghe code in Valassina. Un incidente stradale nel primo pomeriggio di mercoledì 29 luglio ha paralizzato il traffico lungo le corsie in direzione Lecco nel tratto tra Carate e Verano Brianza sulla Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 15.

Sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica inizialmente allertate in codice rosso. Fortunatamente poi l'intervento si è ridimensionato e le condizioni del conducente, un uomo di 47 anni, sono poi apparse meno gravi del previsto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e gli agenti della polizia stradale che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e della gestione della viabilità.

Pesanti le ripercussioni sul traffico nel primo pomeriggio di mercoledì nel tratto con lunghe code e rallentamenti dovuti alle operazioni di soccorso lungo la carreggiata.