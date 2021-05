Incidente nella galleria del Monte Barro: il traffico tornato alla normalità

Incidente sulla Strada Statale 36 dello Spluga: la viabilità è stata ripristinata. Questa mattina, sabato 8 maggio, come riferisce Anas, c'è stato un incidente sulla Statale 36 Del Lago di Como e dello Spluga ùal km 47,500, a Galbiate, in provincia di Lecco.

Per cause in corso di accertamento, tre veicoli sono entrati in collisione all’interno della galleria Monte Barro. Sul posto il personale di Anas. La circolazione alle 10.30 è ritornata normale.