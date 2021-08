Schianto in centro: soccorsi diversi ragazzi

L'incidente è avvenuto nella notte di domenica 8 agosto all'incrocio di via Aliprandi con via Vittorio Emanuele

Un impatto violento e poi l'arrivo dei soccorsi. L'incidente è avvenuto nel cuore della notte di domenica 8 agosto a Monza.

Erano passate da poco le 2 quando, all'incrocio di via Aliprandi con via Lecco e via Vittorio Emanuele, due auto si sono scontrate. Quattro le persone coivolte, tutte poco più che ventenni.

L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato sul posto l'ambulanza in codice giallo. Fortunatamente i giovani non hanno riportato serie ferite e sono stati traferiti all'ospedale San Gerardo di Monza in codice verde.

Saranno gli agenti della Polizia locale di Monza a dover ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto anche una pattuglia della Polizia di Stato.