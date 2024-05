Giuseppe Rallo, il 24enne morto in moto allo svincolo della Rho-Monza

Incidente stradale mortale nella mattinata di domenica 5 maggio a Paderno Dugnano, all'altezza dello svincolo della Rho-Monza e della Comasina. La vittima, 24 anni, è Giuseppe Rallo.

Il giovane, per cause da accertare, è andato a sbattere contro il guard-rail all'altezza dello svincolo, perdendo il controllo. Il sinistro non sembra aver coinvolto altri veicoli. Prima di immettersi sulla provinciale in direzione Paderno avrebbe sbagliato la curva e sarebbe caduto. Ha subito perso conoscenza. Ad allertare i soccorsi sono stati gli altri automobilisti di passaggio che hanno immediatamente chiamato il 118.

I sanitari sono giunti sul posto con ambulanza e automedica, ed è stato chiesto l'ìntervento dell'elisoccorso. Ma per il giovane purtroppo non c'era più niente da fare: troppo gravi i traumi riportati. La strada è stata bloccata per permettere le operazioni di soccorso. Con l'ausilio di telecamere e testimonianze si sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto.