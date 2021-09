Auto perde il controllo e si ribalta, ragazza incastrata nell'abitacolo e soccorsa

Un'auto ribaltata e una ragazza soccorsa tra le lamiere nell'abitacolo dai vigili del fuoco.

Incidente stradale nella nottata di lunedì 27 settembre a Giussano, in via Alberto da Giussano. L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 5 quando una vettura con al volante una ragazza di ventiquattro anni, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo. Il mezzo, dopo aver sbandatosi , è ribaltato tra le corsie. Per soccorrere la conducente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Desio e di Seregno che hanno aiutato la 24enne, rimasta incastrata tra le lamiere.

Nel sinistro non risultano essere stati coinvolti altri veicoli e nessun altro è rimasto ferito. In via Alberto da Giussano nella notte sono intervenuti anche i soccorsi del 118 con con un'ambulanza e un'automedica preallertate in codice rosso e i carabinieri della compagnia di Seregno. La giovane è stata poi accompagnata in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza e le sue condizioni non sono preoccupanti.