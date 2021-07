Investita mentre attraversa la strada, 15enne soccorsa in codice rosso a Giussano

Soccorsi in codice rosso a Giussano venerdì sera per una ragazzina di quindici anni investita da un'auto mentre stava attraversando la strada. Il sinistro - la cui dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale - è avvenuto in via Trieste, al confine con Seregno, intorno alle 18.30.

Secondo quanto al momento emerso l'adolescente è stata investita dal veicolo mentre stava attraversando la strada e sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e l'elisoccorso. Le condizioni della ragazzina sono apparse fin da subito molto gravi e la 15enne è stata accompagnata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. I rilievi per accertare le fasi dell'investimento e le responsabilità sono stati effettuati dalla polizia locale.

A bordo del mezzo coinvolto viaggiavano anche dei bambini piccoli: nessuno di loro ha fatto ricorso alle cure mediche.