Ubriaca al volante si schianta contro due auto in sosta, 25enne nei guai

Ubriaca al volante perde il controllo della Fiat Punto che guidava e finisce contro due auto in sosta, danneggiandole. Una ragazza di 25 anni è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza nella serata di giovedì a Giussano. L’incidente è avvenuto in via Fiume dove intorno alle 23 sono intervenuti i carabinieri della stazione cittadina su segnalazione di alcuni residenti che si sono ritrovati le vetture regolarmente in sosta danneggiate. I militari dell’Arma - che erano impegnati poco distante in un servizio di controllo notturno - hanno soccorso la giovane che fortunatamente non ha riportato ferite in seguito allo schianto e poi hanno effettuato alcuni accertamenti.

L’assenza di segni di frenata sull’asfalto ha indirizzato i sospetti sull’ipotesi che la 25enne potesse aver assunto alcol prima di mettersi alla guida. Ed effettivamente il test dell’etilometro ha dato riscontro positivo: 1,49 grammi/litro, quasi tre volte il limite consentito per legge.

Per la ragazza, residente a Seveso, operaio e incensurata, è scattata una denuncia con l’aggravante di aver provocato un sinistro stradale in ore notturne e le è stata ritirata la patente. Brutta sorpresa anche per i proprietari delle vetture danneggiate che credevano di aver lasciato i veicoli regolarmente in sosta e di ritrovarli così anche la mattina successiva.