Investita da un'auto mentre torna da scuola: ragazzina in ospedale

Una ragazzina di 13 anni è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del San Raffaele dopo essere stata travolta da un'auto in via Restelli a Gorgonzola (hinterland est di Milano) nel primo pomeriggio di giovedì 16 marzo.

Tutto è accaduto intorno alle 14, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. In u primo momento le condizioni della 13enne erano apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente le condizioni della giovane si sono rivelate meno gravi del previsto ed è stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso.

L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Gorgonzola, sul posto per i rilievi, ma sembra che la 13enne sia stata urtata mentre attraversava la strada.