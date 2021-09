Guida ubriaca e provoca incidente: 53enne denunciata a Brugherio

Il sinistro nel tardo pomeriggio di giovedì, in via Aldo Moro a Brugherio. La conducente aveva alcol in corpo sei volte oltre il limite

Si è messa al volante dopo aver alzato il gomito e ha provocato un incidente stradale, tamponando un'auto con al volante una mamma e seduto a bordo anche il figlio minorenne. E' successo a Brugherio, nel pomeriggio di giovedì 23 settembre.

Gli agenti della polizia locale guidati dal comandante Silverio Pavesi sono intervenuti in via Aldo Moro intorno alle 18 dove una 53enne monzese alla guida di una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, ha tamponato una Ford B-Max guidata da una 47enne brugherese che aveva a bordo anche il figlio minorenne.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che la 53enne fosse alla guida con un tasso alcolemico pari a 3.3. grammi per litro (il limite previsto per legge è 0,50g/l). Sottoposta nuovamente alla prova dell'etilometro il risultato si è discostato di poco: 3.25 g/l. Per la donna è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza con sequestro per confisca dell'auto di proprietà e ritiro della patente di guida per revoca.