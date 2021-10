Positiva (di nuovo) all'alcoltest si schianta contro il marciapiede: denunciata

L'incidente, per fortuna senza feriti, stanotte a Seregno

La sera ha alzato troppo il gomito, ma si è messa ugualmente alla guida, e ha finito la sua corsa contro il marciapiede danneggiando seriamente la vettura.

L'incidente è accaduto stanotte: erano da poco passate le 4 quando a Seregno, all'incrocio di via Beato Angelico e via delle Nazioni Unite, una 29enne di Barlassina, alla guida dell'auto del padre - una Fiat Panda - ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro il marciapiede.

Immediato l'arrivo dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Seregno che hanno effettuato i rilievi e sottoposto la donna all'alcoltest. Il suo tasso alcolemico era di 1,4 g/l , superiore rispetto ai limiti consensititi dalla legge.

Dagli accertamenti i militari hanno scoperto che la donna era recidiva. Era già nota alle forze dell'ordine per guida in stato d'ebbrezza e per guida sotto l'uso di stupefacenti.

La giovane è stata denunciata in stato di libertà e le è stata ritirata la patente. L'auto è stata affidata alla custodia del padre.