Guida ubriaco e si schianta contro un idrante: la strada diventa un fiume

Un'auto fuori strada e un idrante rotto, con diversi metricubi di acqua che sono finiti in strada. Intervento d'emergenza nella nottata tra venerdì e sabato a Cogliate dove un veicolo in seguito a un sinistro stradale ha danneggiato un idrante posto sulla sede stradale. Lo schianto si è verificato poco dopo le 20 lungo via Montello dove una Ford condotta da un 64enne di Ceriano Laghetto avrebbe perso il controllo, finendo prima contro un cartello stradale e poi sull'idrante.

Sul posto insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Cesano Maderno che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il conducente è stato sottoposto al test dell'etilometro per verificare se fosse al volante con alcol nel sangue. L'accertamento ha dato esito positivo: l'alcotes ha risocntrato oltre 2,50 g/l di alcol in corpo, un tasso pari a cinque volte il limite consentito. Per il 64enne è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente.

"Venerdì notte un veicolo ha distrutto un idrante. Un grazie a tutti coloro che hanno lavorato ore di notte per ripristinare velocemente il danno" ha fatto sapere il sindaco del comune brianzolo Andrea Basilico, ringraziendo pubblicamente i soccorsi che in seguito all'incidente sono intervenuti sul posto. I metricubi di acqua finiti lungo la strada sono stati diversi e il danno è stato poi ripristinato.

Nelle attività sono stati impegnati i volontari della protezione civile, i militari dell'Arma, i vigili del fuoco di Lazzate, le guardie ecologiche volontarie e i tecnici di Brianzacque, l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio.