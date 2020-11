Passa con il rosso e si scontra con un'auto poi la Seat finisce contro muro e prende fuoco

Uno schianto all'incrocio tra due auto, un semaforo abbattuto e un veicolo che prima finisce contro il muro di un centro massaggi chiuso e poi prende fuoco in strada. L'incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di giovedì 19 novembre a Monza, all'intersezione tra via Ferrari e via Borsa.

A scontrarsi sono state una Seat che da via Ferrari, procedendo in direzione di via Foscolo, avrebbe bruciato un semaforo, passando con il rosso e un'altra auto. In seguito all'impatto la Seat con a bordo un 33enne ha dapprima abbattuto un semaforo e poi ha terminato la corsa contro il muro di un palazzo e le serrande abbassate di un centro massaggi, prendendo fuoco.

A spegnere le fiamme è stato lo stesso conducente, uscito illeso dall'abitacolo. Sul posto insieme alla polizia locale sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno estinto il rogo e messo in sicurezza l'area. A bordo dell'altro veicolo viaggia una coppia di coniugi sessantenni: la donna è stata soccorsa dal personale sanitario e accompagnata in Pronto Soccorso.