Dopo lo schianto camion prende fuoco: morto carbonizzato un uomo

Il sinistro è avvenuto a Cambiago martedì mattina, in via Castellazzo a ridosso della zona Industriale tra un'auto e un mezzo pesante. A bordo del veicolo una donna rimasta ferita e accompagnata in ospedale a Vimercate

Lo schianto all'incrocio con un'auto, l'autoarticolato che sbanda e finisce fuori strada, schiantandosi contro un palo. E infine la cabina del tir che viene avvolta dalle fiamme che in poco tempo tutto divorano il mezzo. Un uomo è morto carbonizzato, a Cambiago, martedì mattina a bordo di un camion dopo un incidente stradale.

I soccorsi

Il sinistro si è verificato alle 10.30 di martedì 7 settembre in via Castellazzo, all'altezza di via delle Industrie, a ridosso dell'autostrada A4, in una zona produttiva dove hanno sede diverse aziende e capannoni. E proprio alcuni autisti in sosta per scaricare nelle ditte vicino sono stati i primi a sentire il forte botto e a vedere le fiamme. Secondo quanto al momento ricostuito il tir si sarebbe scontrato con la vettura, all'altezza dell'incrocio. All'origine del sinistro forse proprio una mancata precedenza. Il mezzo pesante poi avrebbe sbandato e sarebbe uscito fuori strada, finendo la corsa contro un palo. A quel punto fiamme hanno avvolto la cabina dell'autoarticolato dove all'interno è stato rinvenuto ormai senza vita l'autista. Sull'asfalto, tra i pezzi di lamiera, è rimasto anche il motore del veicolo, proiettato sulla carreggiata in seguito all'impatto. Sul ciglio della strada anche diversi estintori accatastati perchè i primi a tentare di spegnere le fiamme sono stati proprio i lavoratori delle vicine aziende, accorsi subito dopo l'incidente.

Le immagini dei soccorsi (Foto Signorile)