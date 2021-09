Dopo lo schianto camion prende fuoco: morto carbonizzato un uomo

Il sinistro è avvenuto a Cambiago martedì mattina, in via Castellazzo a ridosso della zona Industriale tra un'auto e un mezzo pesante. A bordo del veicolo una donna rimasta ferita e accompagnata in ospedale a Vimercate

Un uomo è morto carbonizzato tra le fiamme nella cabina di un camion che ha preso fuoco dopo uno scontro a un incrocio con una vettura. E' successo a Cambiago, comune milanese alle porte della Brianza.

I soccorsi

L'incidente si è verificato alle 10.30 di martedì 7 settembre in via Castellazzo, all'altezza di via delle Industrie, a ridosso dell'autostrada A4. Secondo quanto al momento ricostruito nel sinistro sono rimasti coinvolti un'auto e un autoarticolato: subito dopo l'impatto il mezzo pesante ha preso fuoco e le fiamme hanno avvolto anche la cabina dove all'interno è stato rinvenuto ormai senza vita l'autista.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con l'elisoccorso, l'automedica e due ambulanze insieme ai vigili del fuoco dal distaccamento di Gorgonzola e dal comando provinciale di Monza e i carabinieri. La donna al volante del veicolo - 44 anni - è stata accompagnata in codice giallo all'ospedale di Vimercate con un trauma toracico mentre per il conducente del camion, le cui generalità ancora non sono note, non c'è stato nulla da fare. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il corpo carbonizzato è stato rinvenuto all'interno del mezzo in seguito all'intervento dei vigili del fuoco.