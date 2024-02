Paura in Brianza: un'esplosione e poi è scoppiato l'incendio

Grande paura in Brianza. Nel tardo pomeriggio di lunedì 19 febbraio è andato a fuoco un camion. Il fatto è avvenuto intorno alle 17.15 a Caponago in via Galileo Galiei. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto una pattuglia dei carabinieri. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è stata inviata un’ambulanza in codice rosso. Fortunamente non si registrano feriti e non è stato necessario il trasferimento in ospedale del conducente del mezzo pesante.

Grande la paura dei passanti. Il fumo era visibile anche in lontananza e la notizia è rimbalzata immediatamente anche sui social. Sul gruppo Facebook People from Caponago sono state postate le immagini e i video dell’accaduto. Una lettrice riferisce alla redazione di MonzaToday che si sono sentite come tre esplosioni e poi è scoppiato l'incendio. Al momento non sono note le cause all'origine del rogo. La sindaca Monica Buzzini, contattata dalla redazione di MonzaToday,riferisce che l'incendio è stato spento.

Notizia in aggiornamento