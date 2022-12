Incidente a Barlassina, schianto tra moto e furgone: 24enne in ospedale

Incidente stradale a Barlassina nel tardo pomeriggio di lunedì 19 dicembre. Il sinistro è avvenuto in corso Milano, all'altezza del civico 52 e ha coinvolto un furgone e uno scooter. Ad avere la peggio dell'impatto è stato il motociclista che ha rovinato a terra ed è stato soccorso dal personale sanitario.

In corso Milano pochi minuti prima delle 19 sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno in codice verde e i carabinieri della compagnia di Seregno. E' toccato infatti ai militari dell'Arma il compito di ricostruire le fasi del sinistro che, fortunatamente, non sembra aver avuto pesanti conseguenze. Il giovane in sella allo scooter, 24 anni, è stato trasferito in codice verde all'ospedale di Desio per accertamenti. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità nel tratto con qualche limitato disagio.