Incidente a Giussano nel giorno di Pasquetta: schianto in auto, 3 feriti

Incidente stradale con tre persone soccorse nel pomeriggio di Pasquetta a Giussano.

Il sinistro è avvenuto in via Viganò, poco prima delle 14.30. A scontrarsi sono state due vetture in un impatto frontale, violento. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e un'automedica in codice giallo insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza.

I pompieri, giunti con due autopompe da Seregno, si sono occupati di soccorrere i feriti e ripristinare le condizioni di sicurezza. Tre le persone ferite, trasportate in codice giallo dal personale sanitario in ospedale. Dei rilievi per accertare la dinamica del sinistro si sono occupati i carabinieri della compagnia di Seregno.