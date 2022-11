Incidente in autostrada: auto in fiamme, coinvolta ambulanza con paziente a bordo

L'incidente in prossimità dello svincolo e una delle due auto che prende fuoco. Come riferisce QuiComo grande paura ieri sera, mercoledì 23 novembre, lungo l'autostrada A9 a Lomazzo (nel comasco) in prossimità dello svincolo Pedemontana. Due auto si sono scontrate. A seguito dello schianto una macchina ha preso fuoco mentre l'altra ha urtato un'ambulanza che viaggiava con un paziente a bordo. Le operazioni di spegnimento dell'incendio e i soccorsi hanno reso necessaria la chiusura temporanea del tratto autostradale. Due in feriti, ma non gravi.