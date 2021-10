Incidente all'incrocio a Lissone, auto si schianta: soccorso 36enne

Incidente all'incrocio a Lissone. Nella serata di lunedì 4 ottobre, complice forse il maltempo e la pioggia battente, due auto si sono scontrate all'altezza di una intersezione. L'impatto è avvenuto in via Pietro da Lissone, all'angolo con via Monza, intorno alle 23.

A scontrarsi sono state un'Audi - diretta verso il centro - e una Ford che in seguito allo schianto è finita contro una terza vettura parcheggiata diversi metri più in là nel tratto. Pesanti i danni per il veicolo mentre in seguito al sinistro fortunatamente non si sono registrati feriti gravi. Sul posto lunedì sera sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Desio insieme ai mezzi di emergenza del 118 che hanno soccorso un uomo di 36 anni che è stato accompagnato in codice verde al Policlinico di Monza.

La dinamica è in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.