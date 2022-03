Incidente all'incrocio, auto si ribalta: soccorso 83enne

Incidente stradale con un'auto ribaltata a Lissone, nella mattinata di lunedì 28 marzo. Poco dopo le 10 due vetture - per cause in corso di accertamento - si sono ribaltate all'angolo tra via Ferrucci e via Monte Grappa, a Lissone. Ad avere la peggio è stato un 83enne che era al volante di una Fiat Panda che in seguito all'impatto si è capottata. A bordo dell'altro mezzo invece una 28enne che non avrebbe riportato gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica inviate dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale del comando di Lissone. A soccorrere l'83 e a liberarlo dall'abitacolo del veicolo sono stati proprio i pompieri giunti in via Ferruccio con un'autopompa da Desio e un modulo di supporto del distaccamento di Lissone. L'uomo è stato accompagnato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.