Incidente tra auto e moto: 16enne lotta per la vita al San Gerardo

Uno scontro violentissimo tra un'auto e una moto nella giornata dell'8 maggio, a Olgiate Comasco, ha richiesto il decollo dell'elisoccorso per trasportare all'ospedale San Gerardo un giovane centauro di 16 anni.

È stato infatti il ragazzo, così come riportano i colleghi di QuiComo, ad avere la peggio nel sinistro. Sul posto i medici e i paramedici del 118 Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) che hanno deciso per il trasporto del giovane in codice rosso nel nosocomio monzese, trasportato con l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia.

Gravissime le sue condizioni, avendo riportato un trauma cranico, al volto e al torace. Secondo le informazioni il giovane si sarebbe scontrato con l'auto che viaggiava nella sua stessa direzione, quando la vettura ha svoltato. Saranno comunque i carabinieri, giunti sul posto, a ricostruire con esattezza la dinamica del terribile incidente.