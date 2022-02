Incidente a Biassono, scontro tra due auto: soccorsi vicino al Parco

Incidente stradale a Biassono nella nottata di sabato 5 febbraio. Due vetture - una Fiat Panda e una Kia - si sono scontrate lungo via al parco a ridosso delle mura del polmone verde brianzolo.

Il sinistro è avvenuto pochi istanti dopo la mezzanotte e a bordo dei mezzi c'erano due giovani: un ragazzo di 25 anni al volante della Fiat e una 26enne invece era a bordo dell'altra utilitaria. Lungo via al Parco nella nottata di sabato sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica, i vigili del fuoco del distaccamento di Lissone e i carabinieri della compagnia di Monza.

In seguito allo scontro - che ha visto le vetture impattare frontalmente - non ci sono stati feriti gravi: una delle ambulanze accorse a Biassono è ripartita in codice verde alla volta del Policlinico. I rilievi per accertare la dinamica dello schianto sono stati effettuati dai carabinieri a cui spetterà ora il compito di ricostruire le fasi dell'impatto e accertare le responsabilità.