Incidente tra auto e monopattino a Brugherio, ragazzo in ospedale

Incidente tra un'auto e un monopattino a Brugherio e un ragazzo in ospedale. Nella tarda mattinata di venerdì 21 aprile a Brugherio in via Dei Mille sono intervenuti gli agenti della polizia locale in seguito a un sinistro che ha coinvolto una Volkswagen Polo e un monopattino elettrico.

Al volante della vettura c'era un uomo classe '74 di Cologno Monzese mentre a bordo del mezzo elettrico c'era un ragazzo di 22 anni. E' stato proprio il giovane ad avere la peggio in seguito allo scontro avvenuto intorno alle 12.20. Il ragazzo è stato accompagnato in ospedale in codice verde. i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e accertare le responsabilità sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Brugherio.