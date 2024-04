Grave incidente per un colpo di sonno sulla Statale 36: feriti due giovani brianzoli

Grande spavento per un incidente lungo la Statale 36 a lago che ha visto coinvolti due giovani residenti in Brianza. I soccorsi di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - sono dovuti intervenire nella notte tra sabato 27 e domenica 28 aprile all'altezza di Lierna per prestare aiuto ai due ragazzi: la loro auto era uscita di strada. L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte lungo la carreggiata in direzione sud, vicino al confine con Mandello.

Ad essere coinvolti un 26enne e una 22enne residenti in Brianza. L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto si è prontamente portato un equipaggio del Soccorso Bellanese. Allertata anche la polizia stradale. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Sembra che alla base, come riportano i colleghi di LeccoToday, ci sia stato un colpo di sonno. Dopo le prime cure ricevute sul posto, la ragazza è stata trasportata all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo con un trauma toracico e dolore all'addome. Meno serie le condizioni del 26enne, soccorso con dolori dorsali.