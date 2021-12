Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: 50enne in ospedale in gravi condizioni

Perde il controllo dell'auto e poi finisce fuoristrada. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto serie, e l'uomo è stato trasferito in ospedale in codice rosso.

L'incidente è avvenuto oggi, sabato 11 dicembre, poco dopo mezzogiorno a Desio in via per Binzago. L'auto, fuori controllo, ha finito la corsa dritta contro un palo. Sono stati allertati immediatamente i soccorsi.

L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato l'ambulanza sul posto. Le condizioni dell'uomo, un 50enne, sono apparse fin da subito serie ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri ai quali spetterà ricostruire la dinamica dell'incidente.