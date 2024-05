Incidente in tangenziale, 5 feriti: 19enne gravissimo al San Gerardo

L'incidente in tangenziale poi la corsa a sirene spiegate verso l'ospedale San Gerardo di Monza. Un ragazzo di 19 anni, residente a San Donato, è ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata, nel nosocomio monzese, in seguito a un grave incidnete stradale avvenuto nella tarda serata di lunedì 27 maggio lungo la tangenziale Ovest di Milano.

A scontrarsi sono state due auto con cinque feriti, tutti giovanissimi, tra cui il 19enne ricoverato a Monza in condizioni gravissime. L'impatto, stando alle prime informazioni finora apprese, è avvenuto alle 22.45 nel tratto di strada tra l'uscita 2 e l'innesto della A4. Lì, per cause ancora in corso di accertamento, i due veicoli si sono scontrati tra loro finendo poi contro i guardrail.

Sul posto sono subito intervenuti gli equipaggi di quattro ambulanze, due auto mediche e un elicottero del 118 per prestare soccorso ai feriti. Un ragazzo di 19 anni, che viaggiava come passeggero sul sedile anteriore di una delle due vetture, è stato ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. Il giovane, residente a San Donato, nello schianto ha riportato un gravissimo trauma cranico: è stato intubato e trasportato in ospedale in condizioni critiche. Altri quattro giovani - due 21enni e due 19enni - sono invece stati accompagnati tra i pronto soccorso del San Carlo e del Niguarda in codice giallo: anche loro hanno riportato ferite molto serie ma fortunatamente non dovrebbero essere in pericolo di vita.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale: a loro adesso spetterà il compito di ricostruire le cause del tragico incidente e accertare eventuali responsabilità.