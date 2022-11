Ancora uno schianto all'incrocio maledetto: due persone ferite

Ennesimo schianto all'incrocio maledetto. Due persone coinvolte, ma fortunatamente non hanno riportato serie ferite. Grande paura nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 9 novembre, quando intorno alle 17.20 in via Monza - al confine tra Arcore e Usmate Velate - c'è stato un incidente stradale. Coinvolti due automobilisti: un ragazzo di 23 anni e una donna di 47 anni.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate le ambulanze in codice giallo. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Arcore. Fortunatamente le condizioni dei due feriti sono apparse meno gravi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. Il codice è stato declassato da giallo a verde con il trasferimento all'ospedale di Vimercate per gli accertamenti del caso.

Naturalmente l'incidente ha avuto ripercussioni sul traffico. Intanto spetterà ai vigili di Arcore ricostruire la dinamica dell'accaduto.