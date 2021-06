Incidente mortale sulla Lecco-Ballabio: strada chiusa e code

Tragico incidente stradale avvenuto domenica 13 giugno alle 17.15 sulla Lecco-Ballabio (Statale 36 dir): stando alle prime informazioni il sinistro sarebbe avvenuto nella zona dello svincolo che permette di raggiungere l'ospedale Manzoni e ha coinvolto in maniera grave due persone. Sul posto si è portato l'elicottero fatto decollare da Caiolo (Sondrio), unitamente ai volontari della Croce Rossa di Lecco, della Croce San Nicolò e al personale medico giunto a bordo di un'automedica.

Stando a quanto riferito da fonti mediche, il giovane di 29 anni coinvolto, che viaggiava su una motocicletta e si sarebbe scontrato con un'automobile, è successivamente deceduto, mentre il 44enne è stato trasferito in ospedale in codice giallo con un trauma cranico e uno al torace. Allertati anche gli agenti della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco; deviato su strade alternative il flusso di traffico.

Questa la nota di Anas: "A causa di un incidente, è provvisoriamente interdetta al transito la strada statale 36/Racc “Raccordo Lecco-Valsassina”, in entrambe le direzioni. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura ed una motocicletta si sono scontrate frontalmente all’interno della galleria ‘Valsassina’; nel sinistro il centauro ha perso la vita. Sul posto è intervenuto personale di Anas, del 118 e delle Forze dell’Ordine".