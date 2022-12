Incidente tra Mercedes e Ford a Brugherio: uno non poteva circolare, l'altro non ha dato la precedenza

Un incidente fortunatamente senza feriti gravi questa mattina 17 dicembre a Brugherio intorno alle 10.30. A scontrarsi due auto: una Mercedes guidata da S.A. di origine albanese 42enne residente Agrate e una Ford G.P. condotta da un 55enne di Carugate.

Il conducente della Ford e il passeggero della Mercedes sono stati trasportati dalla croce bianca di Cernusco Sul Naviglio al San Raffaele di Milano.

A seguito dei rilievi effettuati sono state due le contestazioni: la violazione al conducente del Mercedes per circolazione con veicolo già sottoposto a fermo amministrativo, con sanzione di 1.984 euro, revoca della patente di guida e sequestro per confisca del veicolo.

A carico dell'altro conducente coinvolto è emersa violazione agli obblighi di precedenza come previsto dalla segnaletica collocata all'intersezione tra la via Dorderio e la via Increa (dove c'è stato l'incidente), che prevede sanzione amministrativa di 167 euro e 6 punti in meno sulla patente.