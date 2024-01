Riccardo Vinci è morto a 16 anni dopo un incidente in moto

Riccardo Vinci, di Macherio, è morto dopo due giorni trascorsi in un letto d'ospedale al San Gerardo di Monza a lottare per la vita dopo un incidente stradale. Sedici anni ancora da compiere, il giovanissimo centauro è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era in sella al suo motorino nella serata di sabato a Lissone.

Erano le 20.30 quando la dueruote su cui viaggiava è finita a terra dopo lo schianto con un'utilitaria condotta da un 70enne in via Di Vittorio. Una precedenza mancata all'origine del sinistro su cui ora i carabinieri della compagnia di Desio stanno effettuando accertamenti per ricostruire la dinamica e stabilire le responsabilità. Riccardo Vinci dopo lo schianto è finito sull'asfalto, sbalzato dalla sella.

E' stato il giovanissimo ad avere la peggio nell'incidente mentre il conducente del veicolo è uscito illeso. La centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha fatto accorrere in via Di Vittorio un'automedica e un'ambulanza in codice rosso. Le condizioni del ragazzo sono apparse fin da subito gravissime. Lunedì pomeriggio poi la notizia del decesso.