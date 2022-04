Incidente in moto a Valbrona: morto un ragazzo di 29 anni di Monza

È accaduto oggi domenica 10 aprile intorno alle 16.30 a Valbrona, in provincia di Como, nella frazione di Osnigo. Un giovane motociclista di Monza, classe 1993, stava percorrendo via Vittorio Veneto e secondo le primissime ricostruzioni si sarebbe distratto dalla guida andando a urtare il marciapiede. Per questo ha perso il controllo del mezzo ed è caduto.

Le condizioni del 29enne sono apparse subito disperate. Sul posto è intervenuto l'elicottero del 118 di Milano e un'ambulanza della Croce Rossa di Asso. Inutili le manovre di rianimazione. Il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso.