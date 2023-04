Urtato mentre scarica la merce: 50enne finisce in ospedale

Era impegnato a scaricare la merce quando, improvvisamente, è stato urtato da un'auto finendo rovinosamente a terra. L'incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 18 aprile a Brugherio.

Erano circa le 8.15 quando in via Quarto - secondo le informazioni fornite dagli agenti della polizia locale di Brugherio - un addetto al carico e scarico impegnato nelle operazioni di lavoro è stato urtato da un'auto guidata da un 50enne residente a Brugherio. Il ferito è un uomo di 50 anni di Sondrio che è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Brugherio che stanno facendo gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.