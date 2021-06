Incidente all'incrocio a Monza, nello schianto coinvolta anche volante della polizia

E' successo lunedì sera in via Lecco. Sul posto tre ambulanze, un'automedica, polizia locale e volanti della Questura

Incidente all'incrocio a Monza lunedì sera. In via Lecco una volante della polizia di Stato è rimasta coinvolta in uno schianto tra più autovetture. Il sinistro si è verificato nella serata di lunedì 14 giugno poco dopo le 22.30 all'altezza dell'intersezione con via Cantore. Cinque le auto coinvolte, tra cui appunto anche un mezzo della Questura di Monza.

La chiamata alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è partita da via Lecco e sul posto sono giunti diversi mezzi di emergenza del 118 con tre ambulanze, un'automedica, pattuglie della polizia locale e altre volanti della polizia di Stato. Ancora da chiarire la dinamica de sinistro che ha interessato diverse autovetture. I mezzi di emergenza hanno soccorso le persone coinvolte nello schianto che, secondo quanto al momento emerso, non avrebbero riportato gravi conseguenze. Tutti - cinque uomini tra i 29 e i 33 anni - sono stati medicati e soccorsi in codice verde.

