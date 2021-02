Vimercate, incidente sulla provinciale: suv pirata scappa senza prestare soccorso

Una Fiat Punto devastata contro un palo, un suv distrutto dall'impatto, un uomo di 64 anni in ospedale e un pirata in fuga. È il bilancio di un incidente avvenuto sulla Strada Provinciale 3 a Vimercate nella serata di lunedì 15 febbraio.

Tutto è accaduto poco prima delle 19, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dello scontro è al vaglio dei carabinieri del comando provinciale di Monza ma secondo una prima ricostruzione sembra che alla base dell'incidente ci sia un tentativo del sorpasso del suv: il mezzo stava viaggiando verso Vimercate da Bernareggio e avrebbe cercato di superare l'utilitaria ma trovandosi un mezzo di fronte sarebbe rientrato bruscamente urtando la Punto e facendola impattare contro il lampione.

Il conducente dell'utilitaria, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stato trasportato all'ospedale di Vimercate in codice verde. L'uomo alla guida del suv, invece, si è dileguato abbandonando l'auto nelle vicinanze (in via Pertini).

Secondo quanto trapelato i carabinieri avrebbero identificato il proprietario del mezzo ma sono in corso accertamenti per capire se l'automobile sia stata rubata prima dell'incidente.