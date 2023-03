Incidente tra due auto sulla Statale 36: caos traffico

Coas traffico sulla Ss36 questa mattina a causa di un incidente avvenuto tra due auto all'uscita di Seregno San Salvatore in direzione Laghi. L'incidente è stato segnalato da Areu (Agenzia regionale emregenza urgenza) come codice rosso. Ferito un uomo di 32 anni anche se, dopo i primi soccorsi sul posto, non sembrerebbe in pericolo di vita. Ancora da stabilire le dinamiche del sinistro. Oltre agli operatori del 118 presenti anche gli agenti della polfer per i dovuti rilievi.