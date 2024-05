Incidente sulla Statale 36, coinvolte 5 persone: tra i feriti bambini di due e nove anni

Brutto incidente questa mattina sabato 25 maggio intorno alle 9.30 sulla Statale 36 all'altezza delle uscite di Briosco- Fornaci e Arosio in direzione Sud. Le dinamiche del sinistro sono al vaglio della polizia stradale. Sul posto sono arrivate anche due ambulanze e i vigili del fuoco del comando di Lecco. Nello scontro sono rimaste coinvolte almeno 6 persone tra cui una bimba di due anni e un bambino di 9. I feriti non dovrebbero essere in pericolo di vita ma si attendono aggiornamenti ufficiali. Inevitabili le ripercussioni sul traffico. In aggiornamento.