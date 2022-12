Incidente in tangenziale: traffico paralizzato

Traffico in tilt sulla tangenziale est di Milano nella serata di mercoledì 21 dicembre a causa di un incidente avvenuto tra le uscite di Rubattino e Forlanini (direzione sud).

Tutto è accaduto intorno alle 20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione pare che il conducente di un'automobile abbia perso il controllo del mezzo ribaltandosi. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due persone, una donna di 26 anni e un uomo di 42. Nessuno di loro sembra essere in gravi condizioni.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza in codice giallo oltre a un'aps dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. La polizia stradale ha effettuato i rilievi che determineranno l'esatta dinamica del sinistro. L'arteria stradale è letteralmente bloccata in direzione sud, secondo quanto appreso dai colleghi di MilanoToday ci sarebbero code per circa 5 chilometri.