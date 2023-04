Incidente tra un'auto e un tir sulla tangenziale: traffico paralizzato

Traffico paralizzato sulla tangenziale est di Milano a causa di un incidente tra una Fiat Panda e un tir avvenuto tra le uscite Palmanova e Lambrate nel pomeriggio di giovedì 27 aprile.

Tutto è accaduto poco dopo le 15.30, come appreso da MilanoToday. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale, ma secondo una prima ricostruzione sembra che l'automobile si sia ribaltata in seguito all'impatto col mezzo pesante. La ragazza all'interno dell'utilitaria, rimasta incastrata all'interno della Panda, è stata estratta dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e accompagnata in codice verde al pronto soccorso. Accompagnato in ospedale per accertamenti anche il conducente del tir.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi della polizia stradale sono state chiuse al traffico tre corsie di marcia, in quel tratto si viaggia su un'unica corsia. A causa del sinistro si sono formate lunghe code sia in direzione nord che sud