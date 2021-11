Coda di oltre 9 chilometri in tangenziale per un grave incidente

Coda di quasi di chilometri per un incidente lungo la Tangenziale Ovest di Milano (A50). Giovedì mattina da dimenticare per gli automobilisti a causa di uno scontro che avrebbe coinvolto un motociclista e un mezzo pesante.

A dare la notizia è Milano Serravalle, l'ente che gestisce le tangenziali di Milano: "Coda per 9 km nella tratta compresa tra Interconnessione A7 e Settimo Milanese - Milano S.Siro . Dal km 17+000 al km 8+000 in direzione Nord. Coinvolti mezzo pesante e moto. Chiusa corsia di marcia, il traffico scorre in corsia di sorpasso e sorpasso veloce", si legge nel messaggio sul loro sito internet.

Sul posto, oltre alla polizia stradale per i rilievi, è presente l'Azienda regionale emergenza urgenza che ha inviato diversi equipaggi: ambulanza e automedica, oltre ad aver pre allertato anche elisoccorso. Ad avere la peggio sarebbe stato il motociclista ma al momento non sono note le sue condizioni.

Un altro grave incidente, in mattinata, aveva coinvolto un centauro nel Milanese, a Lainate (qui le info).