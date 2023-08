Incidente tra auto e moto: in ospedale ragazzino di 16 anni

Un ragazzino di 16 anni è stato soccorso e trasferito in ambulanza in ospedale dopo un incidente in motorino a Vimercate nel pomeriggio di venerdì 4 agosto. L'incidente - che ha coinvolto anche un'auto - è avvenuto poco dopo le 14 in via Bolzano, all'altezza dell'incrocio con via Santa Maria Molgora.

A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono state una Peugeot e il motociclo con a bordo il minorenne. Sul posto si sono precipitati immediatamente i soccorsi con un'ambulanza e un'automedica allertate in codice rosso. Le condizioni del ragazzino, sbalzato dalla sella e rovinato sull'asfalto dopo l'impatto con il parabrezza del veicolo, sono fortunatamente poi apparse meno gravi del previsto.

A Vimercate per rilevare il sinistro è accorsa anche una pattuglia della polizia locale del comando cittadino. Il 16enne è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di via Santi Cosma e Damiano.